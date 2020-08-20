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2020年8月20日，星期四，印度新德里的一所政府学校里，一名卫生工作者用鼻拭子检测COVID-19。该国的死亡人数居世界第四，病例数居第三，超过270万，包括周三报道的64000多例新感染病例。(AP Photo/Manish Swarup)

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