在安大略省伦敦市不戴口罩可被罚款$500

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安大略省伦敦（London）市政府再次重申在室内公共场所戴口罩的重要性。

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市政府说，市政官员最近走访了 1500 个商家企业，检查人们是否遵守了戴口罩的规定，结果发现了大约 80名不戴口罩的人。

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为了遏制新冠病毒传播，伦敦的市规要求人们在所有的公共室内设施内必须戴口罩，有健康问题的人以及 12 岁以下的儿童除外。

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违规罚款 500 加元

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伦敦市政府星期三（8月19日）宣布，从现在开始，市政府将对违反口罩规定的个人，以及没有正确设立口罩标志的商家处以 500 加元的罚款。

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负责市规事务的首席执行官 Orest Katolyk 表示，为了确保有关法规的执行，执法人员走访了1,500多家企业，我们很高兴地看到大部分企业和个人都遵守了口罩规定。

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他说，现在，执法人员将有权根据情况对不遵守规定者进行以罚款。

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城市的规定允许人们在室内公共场所中因需要而临时取下口罩。

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（CBC）

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