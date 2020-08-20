加拿大花3700万让返国者和新移民住旅馆隔离

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加拿大联邦政府公共卫生局Public Health Agency of Canada (PHAC)证实，自从联邦政府采取了国外返回加拿大的旅行者或刚刚抵达加拿大的新移民必须进行COVID-19病毒肺炎隔离14天的防疫措施以来，到8月16日已经花了3700万加元为超过3222人提供了旅馆隔离食宿的服务。

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加拿大联邦政府从3月中旬以来在全国各地准备了11个旅馆，用于为从国外抵达加拿大、自己没有COVID-19病毒肺炎隔离防疫条件的加拿大人或新移民提供隔离防疫食宿服务。另有两个是与省政府卫生部门合作提供隔离食宿服务的旅馆。

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加拿大公共卫生局发言人Tammy Jarbeau指出，只有个别的返国旅行者或刚刚抵达加拿大的新移民家里没有隔离防疫条件；那些家里没有隔离防疫条件的人先要尽自己所能解决隔离防疫问题，只有在自己完全没有财务能力的情况下，联邦政府才会提供免费食宿的隔离防疫服务。

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使用过加拿大政府提供的免费食宿防疫隔离服务的来自印度的新移民Vijayendra Yalavarthi说，他抵达多伦多国际机场告诉边检官员他租的Airbnb房间最后没租成，结果就被急救车送到了机场附近的一家旅馆，不但食宿全包、而且如果缺牙具、内裤等生活必需品也会免费得到。

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加拿大政府表示，出于安全和隐私的考虑、不会公布被征用作为COVID-19病毒肺炎隔离防疫设施的旅馆名字和地址。

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加拿大政府也没有在网上宣传会为返国旅行者或新移民提供免费的防疫隔离服务。

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RCI with Tara Carman, Albert Leung, Exan Auyoung • CBC News

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