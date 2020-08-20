篮球改变人生：十七岁原住民少女获得美国全额篮球奖学金

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十七岁的艾米莉.曼德民（Emily Mandamin）来自安大略省西北部一个只有三百多人的原住民保留地，她获得了美国伊利诺斯州高地社区学院的全额篮球奖学金，成为她的家乡第一个用篮球奖学金上大学的原住民女孩。

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实际上，加拿大和美国共有十所高等院校的篮球队向曼德民伸出了橄榄枝。经过权衡，她选择了高地社区学院，认为在那里更能够实现自己在学业和篮球上的梦想。

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她说，篮球让她摆脱了身高带来的孤独感，让她远离毒品和酒精。作为一个来自偏远小地方的孩子，她获得了很多人的帮助才有今天。她希望毕业后成立自己的公益组织，帮助其他原住民少年用篮球改变人生。

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这并不是她第一次离开家乡。她在温尼伯上过两年学，然后在十六岁时搬到多伦多，在安大略省学生篮球协会旗下打球。

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她正在收拾行装准备南下，因为学校将正常上课。但是篮球队的训练被推迟到十月中旬。她的第一场比赛是在明年一月。

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（CBC News,Cathy Alex, Superior Morning）

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