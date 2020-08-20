美国在美加西端部分边境处设栅栏，以打击走私

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加拿大和美国之间有世界上最长的不设防边界，边境上很多地方就靠一块界石来告诉你是在美国还是在加拿大。

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然而，在美加的西部边境，美国华盛顿州与加拿大不列颠哥伦比亚省（BC）的接壤地带，美国正在建设一道栅栏分界。

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加拿大广播公司报道说，在华盛顿州林登市（Lynden, Wash.）与 BC 省阿伯茨福德市（Abbotsford, B.C.）之间，美国方面开始建造一道金属缆围栏。

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打击走私

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美国边境巡逻队说，这是为了保护美国和加拿大免受 “危险犯罪组织” 的威胁。

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美国边境巡逻队的负责人托尼·霍尔拉迪（Tony Holladay）在一份声明表示，这里是一个脆弱地区，跨国犯罪组织利用这一地区来走私毒品和贩运人口。

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声明说，建设栅栏有助于阻止汽车非法过境。

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上个月，加拿大皇家骑警在这个地区查获了近 200 公斤冰毒，一名美国公民受到走私毒品指控。

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根据加拿大警方 7 月 23日发布的消息，当时此人开着一辆带有拖车的全地形车辆穿越边境，警方对其进行追捕，最后在一片蓝莓田中抓到了嫌犯，而另一名同谋仍然在逃。

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美加两方亲友聚会地

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当地的居民对这道边境围栏不太高兴，自从美国和加拿大今年三月关闭边界以来，BC 省阿伯茨福德市与华盛顿州林登市之间的边界就成了分离亲友们的相聚地。

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加拿大广播公司报道说，一些家庭定期在这里聚会，大家带着吃的喝的，但各自呆在自己边境那边。

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当地加拿大居民皮埃尔·卡里尔（Pierre Carriere）告诉加拿大广播公司，这么多年都这么过来了，真不明白现在为什么突然决定要建围栏。

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他说：

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周末的时候，经常有分离在边界两边的家庭来这里相会，一起呆上几个小时。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过他承认，毒品走私是个问题。

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他说，已经看到过有人试图步行或开车非法通过这里，还有人在沟里被抓。

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皮埃尔·卡里尔还表示，这么多年来，他最近第一次发现加拿大皇家骑警在监视这一片边界。

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（CBC）

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