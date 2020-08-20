联邦检察官被告知少管简单少量的毒品犯罪

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦政府主管检察院Public Prosecution Service of Canada事务的主任Kathleen Roussel本周早些时候向下属检察官发出通知，要他们避免起诉拥有少量毒品的简单毒品犯罪，除非牵涉到重大公共安全问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Kathleen Roussel在其发给下属检察官和律师们的通知中说，在对毒品违法行为提起公诉前，检察官们不但要考虑胜诉的机会有多大、而且要考虑起诉是否符合公共利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

越来越多的加拿大政界、警界、社会团体和维权组织呼吁把拥有少量毒品的行为非罪化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦自由党议员Nathaniel Erskine-Smith一方面在党内敦促自由党改变在毒品问题上的立场，一方面已经以个人名义推出了两项法案要求修改刑法、把拥有少量毒品不再定义为犯罪行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年5月份，至少五十位维权人士、专家和团体联名致信加拿大公共安全部长和卫生部长，要求停止起诉拥有少量毒品的简单犯罪行为，以避免恶化在COVID-19病毒肺炎疫情前就已经很严重的毒品过量死亡的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在上述公开信几个星期后，代表1千3百多名警长的加拿大警长联合会发表声明，呼吁加拿大联邦议会修改刑法、把拥有少量个人使用毒品的行为非罪化。加拿大警长联合会主席Adam Palmer指出，逮捕拥有少量毒品的人既无助于解决毒品问题、也挽救不了生命。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不列颠哥伦比亚省长John Horgan也在7月份致信联邦政府总理特鲁多，要求把拥有个人使用少量毒品的行为非罪化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年6月份不列颠哥伦比亚省有175人死于毒品过量，创了历史记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Catharine Tunney • CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关文章：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada