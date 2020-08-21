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2020年8月20日，星期四，一架直升机空中加油机在加拿大斯卡哈湖吸水，准备扑灭不列颠-哥伦比亚省的克里斯蒂山野火。该地区的野火迫使数千人处于疏散警戒状态。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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