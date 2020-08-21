A helicopter air tanker fills up in Skaha Lake as it prepares to fight the Christie Mountain wildfire in Penticton, B.C. Thursday, August 20, 2020. Wildfires in the area have forced several thousand people to be on evacuation alert. THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

一架直升机空中加油机在加拿大斯卡哈湖吸水，准备扑灭不列颠-哥伦比亚省的克里斯蒂山野火

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月21日（星期五）11:45

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2020年8月20日，星期四，一架直升机空中加油机在加拿大斯卡哈湖吸水，准备扑灭不列颠-哥伦比亚省的克里斯蒂山野火。该地区的野火迫使数千人处于疏散警戒状态。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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