加拿大把一名涉嫌从事彩票诈骗的尼日利亚男子引渡到美国

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一名居住在加拿大的尼日利亚公民星期四（8月20日）被引渡到美国。他被指控参与设计针对老年人的彩票骗局，从受害者手中骗取90万美元。

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根据起诉书，2012年到2016年期间，这名住在多伦多的50岁尼日利亚男子和另外几人一起从一个电邮服务公司买下潜在受害者的姓名和地址等信息，然后和虚假彩票信息一起制作成邮寄广告寄给住在美国的同伙。

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受害人收到的通知称他们已在一个抽奖大赛中获奖，只需把随信附寄的一张8000美元的支票存进银行，再按指定地址寄出5000到7000美元的现金或汇票，就可领到巨额奖金。支票当然是假的。但是当银行通知受害人时，骗子已经收到了钱。

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2018年9月，一个美国联邦大陪审团指控这名尼日利亚男子图谋电信诈骗和图谋洗钱两项罪名。如果被定罪，每项罪名最高可被判处20年有期徒刑。

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（RCI with CBC News)

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