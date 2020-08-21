加拿大政府就法院对加美难民协议的裁决提出上诉

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加拿大联邦法院上个月裁定加美安全第三国协议违反加拿大人权宪章。加拿大政府星期五（8月21日）对这项判决提出了上诉。

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根据加美安全第三国协议，难民申请人无论进入加拿大还是美国，都必须就地申请难民，不能在美国入境后越过加美边境向加拿大提出申请，反之亦然。因为加美都视对方为难民审批机制类似的“安全国家”。根据这一协议，越过加美边境在加拿大边境检查站申请避难的人会被送回美国。

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加拿大联邦法院7月22日的判决说，这项协议违反了加拿大人权宪章有关个人生命、自由和安全权利的条款。

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加拿大公共安全部长布莱尔（Bill Blair）星期五在一份声明中表示，政府认为法庭的判决存在事实上和法律上的错误，因此提出上诉以明确“难民法规的司法框架”。

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自由党的老对头、反对党保守党这次选择站在政府一边。但是新民主党的移民难民事务评论员关慧贞说，自由党政府的上诉决定是“冷酷而可耻的”。

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（CBC News，Catharine Tunney）

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