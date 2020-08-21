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2020年8月21日，星期五，北京的电脑屏幕上可以看到郭文贵的脸书页面。这位自我放逐的中国大亨是执政党共产党的一个大麻烦。美国特朗普总统的前首席战略家史蒂夫·班农在他的150英尺(45米)长的游艇上被警方带走。6月份，郭和班农宣布成立“新中国联邦国”，倡议推翻中国政府。 (AP Photo/Ng Han Guan)

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