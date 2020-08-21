加拿大小学生在学校一天该用几个口罩？

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加拿大大部分地区的中小学校学生开始上学，这是COVID-19病毒肺炎疫情肆虐半年以来学生们首次踏入校园。

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不过，学生和老师们是戴着口罩回来的。

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戴什么样的口罩、如何戴口罩、一个口罩能用多长时间就成了有未成年孩子的学生家长们关注的问题。

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口罩只是防疫措施的一部分

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加拿大传染病专家们的共识是，对付COVID-19病毒肺炎要采取多管齐下的防疫措施，在还没有有效疫苗的情况下，需要靠保持社交距离、勤洗手、戴口罩、保持室内良好通风条件、限制集会人数等多种措施，而不能仅靠戴口罩防疫。

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面罩还是口罩

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从容易使用的角度来说，面罩似乎更适合年龄还小的小学生。但面罩是否具有与口罩类似的对付COVID-19病毒肺炎的防疫能力目前还缺乏研究数据。

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加拿大首都渥太华儿童医院传染病专家Nisha Thampi医生指出，目前有正在走同行复审程序的研究报告显示，戴面罩与戴口罩对于预防COVID-19病毒似乎同样有效；美国有些地区已经建议医护人员可以只戴面具而不用戴口罩。

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而过去对医护人员的建议是，在COVID-19病毒肺炎疫情下接待病人时既要戴口罩也要戴面具。

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不过，美国疾病控制中心认为，面对有听力问题的病人医护人员可以不戴口罩、只用透明面具。

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专家们认为，如果年龄小的学龄儿童不愿意戴口罩、老要把口罩摘下来，戴透明面罩可能是一个可以接受的代替方案。

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口罩能用多长时间

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家长每天要为上学的孩子准备几个口罩呢？

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对于这个问题专家们无法给出具体的数字，因为有太多的因素和变量会影响口罩的有效使用时间。

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专家们认为，虽然不需要在每天固定的时间更换口罩，但在发现口罩变湿、受损、或有人近距离迎面打喷嚏的情况下，应该更换口罩。

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所以，家长们每天应该为自己的孩子准备至少一个备用口罩。

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戴口罩防疫要想有效，重要的是在戴口罩前要洗手、摘掉口罩后也要洗手；口罩摘掉后要想再次使用，要把口罩放在干净的纸巾上、或者是折起来放在干净的塑料袋里。

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目前，加拿大有的省份表示会为学生每人每天提供两个口罩，有的省份的政策是只为那些没有口罩的学生提供口罩。

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RCI with Brandie Weikle • CBC News

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