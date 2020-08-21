加拿大温哥华居民在开车排队等候进行病毒测试。 (Ben Nelms/CBC)

新冠疫情(8月21 日)：全球感染2267万，加拿大 12.4万

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月21日（星期五）15:10

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加拿大实时疫情

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截至到  8 月  21日，北美东部标准时间 15:00，加拿大新冠病例统计如下：

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省份  累计病例 死亡病例
不列颠哥伦比亚省 （BC） 4825 200
阿尔伯塔省 12604 228
萨斯喀彻温省 1590 22
曼尼托巴省 830 12
安大略省 41179 2829
魁北克省 61495 5733
纽芬兰与拉布拉多 268 3
新不伦瑞克省 188 2
新斯科舍省 1077 64
爱德华王子岛 44 0
育空地区 15 0
西北地区 5 0
努纳武特 0 0
撤回游轮乘客 13 0
加拿大全国总数 124 133 9093

*信息来源：Radio-Canada

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全球感染 2267万，加拿大 12.4

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2020 年 8月10日柏林中小学开学，开学后不到两周，柏林有 41 所学校报告出现了 COVID-19 病例。(Fabrizio Bensch/Reuters)

根据 Radio Canada   的数据，截止到北美东部时间 15点，全世界的新冠病毒病例统计:

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  • 全球累计感染人数超过  2267万，与一天前相比增加 1. 2 %；
  • 死亡人数超  79. 3万 ，日增  0. 8 %；
  • 痊愈人数超过 1454 万，日增 1. 5%。

加拿大的新冠病毒病例统计：

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  • 全国累计病例 124 133 例，新增 260 例，日增率  0. 2%；
  • 死亡人数   9093 人,  新增 3 例，日增率  0% ；
  • 痊愈人数  110 502 人，新增 214 例，日增率  0. 2%。

（Radio-Canada）

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