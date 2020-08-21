特鲁多在下一次大选中的对手：加拿大保守党周末将选出新的党领袖

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今天（8月21日）是保守党新党魁选举的最后一个投票日。到星期天晚上，加拿大人就会知道谁将是下一届大选的新总理人选。也许是因为当选者极有可能取代现任总理特鲁多的缘故，这次选举引起很大关注。尽管由于疫情保守党没能按惯例举行全党大会，只能通过邮寄投票，但是到目前为止投票的人数已经打破了加拿大有史以来党领袖选举的最高纪录。

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在经过了几个月的角逐之后，在旁观战的各路政治分析人士仍然无法预言谁将在星期天晚上胜出，成为加拿大最大政党之一的新掌舵人。

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四位候选人：

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彼得.麦凯（Peter MacKay）：54岁，四人中资历最深的保守党老将，曾在哈珀政府中历任外交部长和国防部长等要职。

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艾林.奥图尔（Erin O’Toole）：47岁，前老兵事务部长，曾在2017年竞选保守党领袖，位居第三。

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德里克.斯隆（Derek Sloan）：35岁，去年当选的新议员，他所属的教派“基督复临安息日会”过去从未有人进入众议院。

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莱斯琳.刘易斯（Leslyn Lewis）：牙买加裔，5岁时移民加拿大，四人中唯一的女性和有色少数族裔，也是唯一一个不是议员的候选人。

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四人当中只有麦凯来自加东新斯科舍省，其余三人均来自安大略省。四人当中，麦凯和奥图尔具有明显优势。如果没有意外的话，新的党领袖将在他们两人当中产生。

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计票方法与联邦大选不同

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每个选区有100分，候选人的得分比例取决于他在该选区获得的票数。积分最先达到16901分的人胜出。换句话说，在一个选区内得到的票数再高，换来的分数也不可能超出一百分。要获胜必须在尽可能多的选区拥有支持者。这是为了保证未来的党领袖是一个得到全国各地最广泛支持的人。

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如果第一轮投票没有人达到16901分这个标准，就必须进行新一轮投票。如果有不止一人达到标准则得分高者胜出。2017年那次保守党领袖选举总共进行了十三轮投票才决出结果。后来愤而退党的候选人贝尼耶（Maxime Bernier）在前十二轮投票中都名列第一，直到第十三轮才以644.4分的微小差距败给了现任党领袖希尔（Andrew Scheer）。

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这一次选举由于是邮寄投票，为了避免多次寄送，投票者可以在选票上用数字标明自己的第一、第二、第三和第四人选，也可以不选满四人。这样，如果第一人选的分数统计没有达到胜出标准，只需按顺序继续统计即可。

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让预测选情的分析人士犹豫的是，他们虽然判断麦凯和奥图尔最有可能获胜，但却无法预知斯隆和刘易斯各自的支持者选择了谁作为第二、第三人选。这和召开全党大会投票一样，关键在于落败和退出的候选人的支持者在新一轮投票中倒向谁。不同的是，在会场上落败的候选人可以立刻选择阵营，号召自己的支持者把票投给某个人。

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麦凯的微弱优势

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《多伦多星报》政治专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）说，实际上麦凯的支持率一直超过奥图尔，但是两人差距不大。因此星期天晚上的局面是，麦凯如果不能在第一轮计票中达到获胜门槛分数并名列第一的话，他未必能在第二轮、第三轮计票中保持优势。

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刘易斯不仅是这一次保守党领袖竞选中唯一的女性，也加拿大有史以来第一个竞选保守党领袖的有色少数族裔。她如果当选，势必能在移民、女性和年轻人群体中为保守党吸引到新的支持者。但是埃贝尔认为，至少这一次她毫无胜算。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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