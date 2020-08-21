联邦和安省资助3M在加拿大生产N95口罩

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在加拿大联邦政府和安大略省政府共同出资至少7千万加元、并承诺长期性购买N95口罩的情况下，美国3M公司决定让其在安大略省Brockville市的工厂大量生产N95口罩供应加拿大市场。

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在今年春天COVID-19病毒肺炎的高峰时期，加拿大联邦和省级政府在国际市场几乎采购不到N95防护口罩，曾经出现加拿大医护人员严重缺乏防疫保护用品的危机性局面。

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加拿大过去依靠美国和中国的生产商供货N95口罩，但在COVID-19病毒肺炎横扫世界各国的情况下，N95口罩“一罩难求”，加拿大出高价都难以采购到N95口罩。

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好容易从中国买到的几百万个N95口罩由于被查出质量不达标而无法供一线医护人员使用。

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从美国订购的N95口罩曾经被美国边检当局扣留，因为美国总统特朗普下令3M公司停止出口美国急需的COVID-19病毒肺炎防疫保护用品。

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3M公司今年以来已经采取了扩大N95口罩产能的措施，到年底会达到年产20亿个N95口罩的能力。

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除了与3M公司合作在加拿大生产N95口罩之外，加拿大联邦政府还与魁北克省蒙特利尔的Medicom公司合作生产N95口罩。

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RCI with David Cochrane, Vassy Kapelos • CBC News

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