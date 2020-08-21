零售业呈 V 型复苏：加拿大6月零售额反弹23%，超过疫情前水平

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今年 6 月，加拿大零售业的销售总额达到 530 亿加元，比 5 月份增长了 23.7％，统计局说，这个数字已经超过了今年 2 月份（COVID-19疫情爆发之际）的水平, 比 2 月高出 1.3％。

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加拿大统计局星期五（8月21日）报告说，所有领域的零售额都有所增长，其中以 “大件物品” 汽车的销售增加最强劲，服装、家具等也是 “领头羊”。

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汽车零售额大增 53%

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由于新冠疫情导致一系列限制措施，包括零售商关门，加拿大的零售额在 2 月到 4 月下滑了大约三分之一，然后在 5 月开始反弹。

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统计局说，在疫情爆发初期，食品和医疗用品等必需品的销售没有受到影响，一直保持稳定，但非必需品的零售下滑，虽然当时加拿大人继续在网上购买一些非必需商品，但由于对疫情的担心，大家对花钱比较小心。

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随着疫情好转以及解封，非必需品的销售出现大幅反弹，根据统计局的数据，以下领域的零售额大幅增长：

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服装店：增长 142.3％；

家具和家居用品商店：增长 70.9％；

建材和园艺设备用品商店：增长 13％；

汽车和汽车零件销售：增长 53％。

体育、业余爱好、书籍、音乐商店：增长了 64.9％。

零售业呈 V 型复苏

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6 月份的数字意味着上述这些领域的零售额都超过了疫情前的水平。

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蒙特利尔银行（BMO）的经济学家本杰明·雷茨斯（Benjamin Reitzes）在一份研究报告中说：

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尽管近几个月来遭遇了厄运和萧条，但零售业的销售在呈 V 型复苏，几个月前很难有人会预测到这一点。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

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道明银行（TD Bank）的经济学家克塞尼亚·布什曼涅娃（Ksenia Bushmeneva）也持同样看法，她在一份报告中写道：

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零售业在急剧下降后迅速反弹，6 月的反弹已经 “收复” 了疫情期间的所有损失。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 强劲的汽车销售推动了零售业增长，其他类别的商品，例如服装和家具的需求也在增加。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省零售涨幅最大

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尽管每个省份的零售额都有所增长，但加拿大疫情最严重、人口最多的两个省份零售反弹最明显。

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安大略省６月零售额增幅接近 34%, 远远超过全国平均增幅 23.7%。

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魁北克零售额增幅为 23.5%，其次是新斯科舍省，23%。

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其他七个省份的零售额增幅在 12% -19% 之间。

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网购比去年同期暴增 70%

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与此同时，电子商务继续表现良好，6 月份加拿大的网上零售额达到 32 亿加元，与去年同期相比飙升了 70％。

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而且，这一数据还不包括加拿大人通过网上销售巨头 Amazon.ca 购买的商品额，因为加拿大统计局没有把亚马逊纳入零售商，理由是它在加拿大没有实体店，加拿大统计局把亚马逊的销售算作是 “批发销售”。

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总体而言，今年 6 月加拿大的零售额不仅高于 COVID-19 停摆前月份的水平，而且比一年前，2019 年 6 月的零售额还高了 3.8％。

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（CBC，Radio-Canada）

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