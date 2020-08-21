魁省一名19岁新冠患者去世，引发人们对年轻人风险的担心

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魁北克省一名 19 岁新冠患者去世，成为魁省第一位 20 岁以下因新冠死亡的人，也是加拿大第二位年纪在 20 岁以下的新冠死亡者。

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魁省卫生和社会服务部向加拿大广播公司证实，现年19 岁的 Don Béni Kabangu Nsapu 在 8 月16日死于因 COVID-19 引起的并发症，他是蒙特利尔地区的居民。

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加拿大广播公司报道说，从 5 月 1日以来，魁北克省 30 岁以下年轻人的新冠感染率几乎翻了一番，从 13.6％增至 22.9％，在加拿大，30 岁以下群体的感染率从 16.9％上升到 23.8％。

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全球现象

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蒙特利尔法语医院中心 CHUM 的医学微生物学家塞西尔·特兰布莱（Cécile Tremblay）表示，这位19岁患者的死亡再次表明，任何年龄组的人都可能受到新冠病毒的袭击。

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她说，虽然这种情况极少发生，但这一病毒的确可以影响年轻人，派对聚会的感染风险最大。

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她接着说，我们已经看到，这是一个全球现象，地球上所有地方都发生了类似情况，即年轻人的感染率升高。

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少年儿童需要活动

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蒙特利尔儿童医院 CHU Sainte-Justine 的传染病学家、儿科医生 Caroline Quach 表示，年轻人的死亡风险大大低于老年人，但不是零。

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她预计，随着学校开学，社交恢复，将会有更多感染发生。

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但她同时强调说，孩子们需要上学接受教育，需要见自己的朋友，需要活动，总体来讲，孩子们患病的风险很低。

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（Radio-Canada）

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