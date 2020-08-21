BC省公安部长：组织超过50人聚会将被罚款$2000

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期五（8月21日），加拿大 BC 省公共安全部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth）宣布加严执法，严格执行公共卫生安全措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，对在 COVID-19 疫情期间违反公共卫生命令举行大型聚会的人，警方和其他执法部门现在将有权处以最高 $2,000 加元的罚款。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

夏日的阳光，加上解封，很多加拿大人早就憋不住了，尤其是年轻人，派对聚会一个接一个，不少人早把病毒忘在脑后。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省公安部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth表示，必须采取更严格的执法措施，因为 BC 省有少数人一直无视公共卫生措施，继续参加助长 COVID-19 传播风险的室内和室外的活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他在周五上午举行的新闻发布会上说：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

我们不能让少数人的错误决定来破坏大家共同努力取得的进展。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

组织者、参加者都可被罚

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省的最新宣布中包括一系列规定，组织聚会不能超过 50人，组织者必须保留参加者的联系方式，度假屋最多只能容纳 5人等，违反者将被罚款，包括组织者、发起人、业主等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府还说，不遵守警察或执法人员的指示，拒绝离开活动场所的参加者也将被罚 200 加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近日来 BC 省感染病例回升，星期四（8月20日）的新增病例为 80 个，星期五（8月21日）新增病例 90个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada