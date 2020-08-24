人们在魁北克教育部长办公室前参加集会，表达他们对魁北克政府返校计划的担忧和不满

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发表 2020年8月24日（星期一）16:03

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2020年8月23日星期日，加拿大和世界范围内，新冠肺炎大流行仍在继续，人们在魁北克教育部长办公室前参加集会，表达他们对魁北克政府返校计划的担忧和不满。THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

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