伊战前加拿大情报分析是伊拉克没有危险武器

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发表在情报与国家安全学报Intelligence and National Security上的最新研究报告显示，18年前加拿大情报部门做出的伊拉克没有大规模杀伤性武器的情报分析结论是正确的。

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加拿大情报分析专家依靠的是与美国、英国、澳大利亚、新西兰这五眼情报联盟成员国同样来源的情报，之所以在伊拉克是否拥有大规模杀伤性武器的问题上与美国和英国得出了相反的结论，是因为加拿大情报分析人员没有受到来自政府的任何政治压力，所以加拿大情报专家们可以依据自己的专业知识和经验做出客观的分析。

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因为加拿大政府不想当众让美国和英国政府难堪，所以基本上没有在政府沟通渠道之外公开谈论加拿大情报部门得出的上述情报分析结论。

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2003年美国总统布什和英国首相布莱尔以伊拉克拥有大规模杀伤性武器为理由对伊拉克开战，并推翻了萨达姆.侯赛因政权。

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时任加拿大联邦自由党政府总理的克雷蒂安由于对美国出兵伊拉克的理由抱有怀疑，宣布加拿大只有在联合国安理会授权的情况下才会支持对伊拉克采取军事行动。

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由于没有得到联合国的授权，所以美国和英国牵头对伊拉克开战，而加拿大没有派军队参加。

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RCI with Jim Bronskill • The Canadian Press、CBC News

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