加拿大移民部提醒外劳求职者小心工作骗局

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加拿大移民部警告说，一些诈骗团伙在网上为那些想来加拿大工作的外国人设下骗局，以帮他们介绍工作和办理移民为名骗取钱财。

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为了获得受害人的信任，这类骗局设计得非常周密，由不同的人分别扮演猎头公司，雇主和移民顾问等角色。受害人先是被假扮猎头公司的人联系，然后要经过一整套招聘程序。招聘环节完成后，移民顾问登场，要钱通常在这个阶段。

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为了获得受害人信任，诈骗团伙不仅设计了招聘公司的网站，而且移花接木，冒用真人姓名和合法执业的移民顾问的身份及资历，并声称自己是加拿大政府机构的合作单位。

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移民部说，遇到这种情况的人一定要多方查核移民顾问和猎头公司的身份，查核办公室的所在地和网站的真实性。

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