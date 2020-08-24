加拿大联邦保守党星期一凌晨选出奥图尔为新领袖 / THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

加拿大联邦保守党选出奥图尔为新领袖

作者 方华 |
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发表 2020年8月24日（星期一）06:05
更新 2020年8月24日（星期一）06:13

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星期一凌晨，加拿大联邦保守党选出奥图尔Erin O’Toole为保守党新领袖，让自由党政府总理特鲁多在下届联邦大选中有了新对手。

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奥图尔经过三轮计票终于以57%对43%的得票数战胜了保守党党魁选举前呼声最高的麦凯成为保守党新领袖。

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奥图尔在当选保守党新党魁后表示，他的首要任务是努力实现党内团结、弘扬保守党的价值观和执政理念、追究自由党政府总理特鲁多执政无能和利益冲突丑闻的责任。

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在COVID-19病毒肺炎疫情下加拿大保守党用邮寄投票的方式选举新党魁，投票党员被要求在选票上注明自己对四位党魁候选人的第一选择、第二选择、第三选择和第四选择，以便在首轮投票结果统计出来无人获得过半数选票的情况下，考虑投票者的第二、第三选择。

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保守党这次党魁选举的计票工作出现重大延误，首轮计票统计结果晚了6个多小时才公布。

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了解情况的保守党人士说，由于这次使用的信封比上次保守党党魁选举时使用的信封要小，所以自动信封开启机器难以顺利给选票信封开封，开封过程中还损坏了一些选票，不得不用人工办法修复，这造成了计票工作的严重拖延。

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