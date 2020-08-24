多伦多市遭遇高温，卫生部门建议人们呆在阴凉处 。 (Trevor Dunn/CBC )

多伦多再遇高温，气温升至30度以上

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月24日（星期一）08:46

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虽然已经进入 8 月下旬，但多伦多地区又遭遇高温，市政府应对高温网络 （Toronto’s Heat Relief Network） 赶紧开放了因疫情而暂时关闭的游泳池、应急降温中心（Emergency Cooling Centres）等设施。

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加拿大环境部对多伦多发出警告说，预计星期一的气温将飙升至30摄氏度以上。

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多伦多在星期日已经是高温天气，环境部表示，星期一的最高气温会达到 31 摄氏度，最低气温在 20 摄氏度左右。

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预计高温将主要集中在多伦多市区，加上湿度，人们的实际体感温度将在35 度以上。

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高温下多伦多开放紧急降温中心 （Emergency cooling centres）/ (Michael Wilson/CBC)

喝水、待在阴凉处

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加拿大环境部敦促大多伦多地区的居民多喝水，尽量呆在阴凉的地方。

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该机构强调，对于儿童、孕妇、老人、患有慢性疾病的人以及在户外工作或锻炼的人，高温带来的风险更大。

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由于 COVID-19 疫情的原因，今年夏天多伦多市关闭 了大量 “乘凉降温” 的公共场所，包括社区中心、游泳池、喷水场、儿童用浅水池等。

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在高温袭击下，市政重新开放了一些公共的紧急降温中心。

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（CBC）

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