您想知道的特鲁多政府新补助项目要点

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在COVID-19病毒肺炎疫情继续在世界泛滥、加拿大经济陷入衰退的情况下，加拿大联邦自由党政府新上任的财政部长Chrystia Freeland在8月20日推出370亿加元的延长补助或新补助项目，帮助加拿大民众应对新冠病毒肺炎疫情所带来的经济困难。

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延长CERB

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根据特鲁多政府新财长Chrystia Freeland宣布的为加拿大人提供的财政补助计划，现有的加拿大紧急救助金项目CERB将从8月底延长到9月底，为那些因为COVID-19病毒肺炎疫情而无法工作或每月收入低于1千加元的人从三月份开始连续发放七个月每月2千加元的补助金。

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从9月27日开始，加拿大紧急救助金项目将转化为两个补助金项目，这就是普通失业金和特殊失业补助金。

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CERB转失业金

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已经在领取加拿大紧急救助金CERB、又符合领取失业金资格的人，在CERB九月底结束时会被转换到领取失业金的项目。

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如果已经被评审认定合乎领取失业金标准的人目前是通过Service Canada领取CERB救助金，则不需要任何手续、会被自动被转换到领取失业金的项目。

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而如果是通过加拿大国税局领取CERB救助金、但合乎领取失业金条件的人，则需要向Service Canada提出领取失业金的申请、才能领到失业金。

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普通和特殊两种失业金

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普通失业金是提供给非自愿失去工作、在积极寻找工作的打工者，他们可以在26个星期内领取每周4百加元的的失业金。

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特殊失业金提供给由于特殊家庭问题而缺勤的打工者或自雇者，比如患病、照顾家人、产假、父母假等情况。

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要领取上述两种失业金需要的累计工作时数是在过去52个星期中工作了至少120个小时，这比原来需要的420到700小时的标准大大降低。

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失业金领取者需要每两个星期确认自己仍然符合领取失业金的条件。

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为了鼓励加拿大人回去工作，加拿大政府准许自雇者在领取失业补助金的同时为雇主打工，但在其年收入超过3万8千加元时要把超过的部分每1加元交回政府0.5加元。

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三种新福利金

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不符合领取失业金条件的人可以尝试其它三种政府新福利。

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一是Canada Recovery Benefit, 为无法返工的自雇者提供每星期$400加元、最多26个星期的补助金。

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二是Canada Recovery Sickness Benefit，为因COVID-19病毒肺炎疫情而不得不隔离防疫的人提供最多两个星期、每星期 $500加元的补助金。

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第三是 Canada Recovery Caregiving Benefit，为不得不在家照顾 12岁以下儿童的人、或因COVID-19病毒肺炎疫情而无法正常上学、上日托的受抚养者的照顾人，提供每星期$500加元、最多26个星期的补助金。

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需议会批准

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不过，这些新福利金项目需要联邦议会的批准和授权才能生效；而由于自由党政府总理特鲁多在8月18日星期二宣布终结本届联邦议会会期、直到9月23日再开始议会新会期，所以这些新福利金项目目前还只是看得见而摸不着。

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不过分析家们认为，特鲁多领导的虽然是少数党政府，但这一新拨款法案获得联邦议会通过的可能性远大于被否决的可能性。特鲁多自由党打的算盘是，联邦议会反对党不敢冒丢失选票的危险而对这一给老百姓发钱的法案投反对票。

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RCI with Richa Syal • CBC News

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