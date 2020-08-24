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2020年8月20日，星期四，美国总统唐纳德·特朗普的前首席策略师史蒂夫·班农离开联邦法院。此前，他被指控在建墙筹款计划里欺。他对指控表示无罪并在其他场合表示这个指控是政治性的，目的是打击特朗普的新任期选举。他同时被指和在美国政治避难的中国流亡者郭文贵关系密切。(AP Photo/Craig Ruttle)

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