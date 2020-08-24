谁是艾林.奥图尔？加拿大保守党选出新的党领袖

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在安大略省杜林选区以外，绝大部分加拿大人对艾林.奥图尔（Erin O’Toole）一无所知。这位前老兵事务部长星期一（8月24日）凌晨当选为加拿大保守党领袖。作为特鲁多在下一届大选中的主要对手，他面临的第一个挑战是让选民认识他。

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奥图尔出生于1973年1月，只比特鲁多大一岁零一个月。但是他从政较晚，2012年11月通过杜林区补选进入众议院（特鲁多在2008年当选）。2015年1月，他被总理哈珀任命为老兵事务部长，但是当年10月保守党在大选中落败，他重新成为一名普通议员。哈珀在大选后辞去党领袖一职。2017年，保守党选举新的党领袖，希尔（Andrew Scheer）当选。奥图尔是候选人之一，得票名列第三。

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奥图尔的父亲是爱尔兰裔，母亲是英裔。他进入政坛在某种程度上也算是继承父业。他的父亲约翰.奥图尔（John O’Toole）是安省进步保守党议员，代表杜林选区将近二十年。老奥图尔年轻时曾作为通用汽车公司的雇员在魁北克省工作，儿子因此出生在蒙特利尔市。但是在妻子去世后，他把家搬到了安大略省。

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当时奥图尔年仅九岁，又是在英语家庭长大，因此几乎没有法语基础。但是他后来在皇家军事学院就读时上过法语课，决定竞选党领袖以后更是认真练习。保守党的魁北克省议员团负责人阿兰.雷伊（Alain Rayes）说，从他用英法语发表的获胜感言来看，他确实下了一番苦功。这对赢得魁北克省保守党人士的支持是非常重要的。

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魁北克省起到关键作用

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这次保守党领袖选举，最热门的人选其实是资格更老的彼得.麦凯（Peter MacKay)。《多伦多星报》政治专栏作者埃贝尔（Chantal Hebert）说，麦凯在中部省份支持率不高，因此赢得魁北克省非常关键。但是奥图尔在魁北克省有一个更能干的竞选团队，为他在该省赢得了更广泛的支持。

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奥图尔从加拿大皇家军事学院毕业后进入空军服役，作为直升机驾驶员从事救援行动，曾因救起一名受伤渔民获得军队表彰。2000年，他转为教官，同时开始上法学院。他在三年后从达尔豪斯大学毕业，并搬到安大略省，进入律师事务所。

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由于机器故障，星期天晚上的计票工作拖延了好几个小时，奥图尔直到凌晨1点半才发表获胜感言。埃贝尔说，和卸任党领袖希尔顿讲话相比，奥图尔针对的听众不仅仅是把票投给他的支持者，他显然希望把尽可能多的加拿大人吸引到保守党旗下。

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这将是一个很艰巨的任务。而下一届大选也许很快就会到来。

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（RCI with CBC News, Radio-Canada)

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