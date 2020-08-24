BC省一小公寓连续两天派对：组织者被罚$2300

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在 BC 省省会维多利亚市，一个人因在小公寓组织多人派对而被罚款 2,300 加元，成为 BC 省实施 COVID-19 不安全聚会法规后被罚款的第一人。

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维多利亚州警方表示，事发地点是位于 Fort Street 1000 街区的一个一卧房公寓，这个公寓的住户连续两天（上周五和周六）举行多人聚会。

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加拿大广播公司报道说，上周五（8月21日）19 点左右，警方在接到报告后先是去了那里进行警告，到了 22:30 警察再次去了公寓大楼，发现小公寓内大约有 15人。

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当警察在凌晨第三次去了这套公寓时，看到挤满了大约 30人，不可能保持距离。

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维多利亚警察局在新闻稿说：

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房间里人烟稠密，很热，窗户上有湿气，参加聚会的大多是年轻人。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

警方表示，参加这个公寓聚会的前前后后超过 60人，而且组织者没有记录参加聚会者的联系信息，这些信息对跟踪有可能出现的新冠患者至关重要。

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聚会组织者因违反 BC 省的《 COVID-19相关措施法》（COVID-19 Related Measures Act）而被罚款 $2,000，加上附加费 $300，总共被罚款 $2300。

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接着，该公寓的住户在上周六（8月22日）晚再次组织多人聚会，一名参加者因拒绝与警方配合而被暂时拘捕，后被释放，并被罚款 $230。

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BC 省公安部长于上周五（8月21日）宣布实施《 COVID-19相关措施法》，警方和其他执法机构有权对违反疫情期间公共卫生命令的人处以 2,000加元的罚款。

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省公安部长迈克·法恩沃思（Mike Farnworth）表示，由于少数人无视公共卫生措施，增加了新冠​​病毒传播的风险，因此需要加强执法。

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BC省曲线上升

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根据官方统计，BC 省新冠疫情的最新数据如下（截止到８月24日中午）：

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累计确诊病例总数：4,915 例；

“活跃” 病例 824 个；

住院病例 13个；

重症监护 5 例；

死亡人数 202 例；

痊愈人数 3,889 例。

BC省患者平均年龄下降

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BC省近日来的新增病例主要是年轻人，为了更有效地深入年轻人，温哥华市卫生局发起了一项新的宣传运动，通过抖音 TikTok 视频，在年轻人中推广预防病毒传播的信息。

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省卫生部门说，这是今年夏天的一项重要工作，BC省自从 6 月 24 日进入了解封第三阶段以来，年轻患者大增。

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根据温哥华沿海卫生局公共卫生监视部门 （Vancouver Coastal Health’s Public Health Surveillance Unit）的数据，过去两个月内， 20-39 岁年龄组的新冠病例增幅最大。

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在新冠疫情爆发初期，BC省 COVID-19 测试呈阳性者的平均年龄为 57 岁, 而现在新增患者的平均年龄已经下降到 34 岁。

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（CBC）

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