世界短跑之王博尔特新冠病毒检测呈阳性

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上星期五（8月21日）是牙买加前短跑名将博尔特（Usain Bolt）的34岁生日。他参加了一个大型庆祝派对，没有戴口罩，也没有和他人保持距离。他在次日做了新冠病毒检测。牙买加卫生部星期一证实，博尔顿的检测结果呈阳性。

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他在社交媒体上发帖说，他目前在家隔离，但没有出现新冠症状。

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博尔顿是当之无愧的世界短跑之王。他在15岁成为全世界最年轻的世界青年田径锦标赛金牌获得者（男子200米），此后获奖无数。他在2008年、2012年和2016年连续三届奥运会上包揽100米和200米金牌， 也是全世界唯一一个同时获得100米，200米和4×100米接力金牌的运动员。

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除了他在跑道上令人眩目的成绩外，观众最熟悉的是他在镜头前的耍宝作秀，以及他在终点撞线后做出的招牌手势。

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博尔顿在2017年8月宣布退役。此后他曾短暂地转向足球。他确诊的消息传出后，他的粉丝们纷纷留言祝他早日康复，但也有人责怪他不遵守防疫规定。

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到目前为止，在牙买加的两千七百万人口中有1413起累计新冠病例，16人死亡。

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（Thomson Reuters）

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