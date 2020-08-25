为节省大量租金，蒙特利尔市政厅希望推进远程办公

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为了节省租用办公室的大量租金，蒙特利尔市政府正在研究如何在疫情后继续让雇员远程办公。

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目前，尽管魁北克省已经解封，与许多机构一样，蒙特利尔市政厅的大多数白领雇员仍然在家工作。

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加拿大广播公司法语部 Radio-Canada 获悉，蒙特利尔市政府在考虑，在疫情过去后让自己的 9,000 多名员工继续在家远程办公。

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研究远程办公方案

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报道说，疫情危机给经济活动带来的打击迫使市政府不得不省钱，蒙特利尔市正在认真考虑减少在市区租用的办公室的数量，

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蒙特利尔市政府是蒙市的一大 “雇主”，市政府发言人卡拉·杜瓦尔（Karla Duval）说：

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蒙特利尔市政厅总共大约有 28,000 名员工，估计其中的三分之一，即约 9,000 多名员工可以在家里完成工作。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政厅最近组成了一个跨领域委员会，负责制定有关远程办公的各种方案，以评估对市政府各方面的影响。

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有助市政府节省巨额办公室租金

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加拿大广播公司报道说，多年来，蒙特利尔市政府在市中心租用了多个办公场所，供市政府的不同部门使用。

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例如，在位于 700 de la Gauchetière 的高楼内，有市政府通信和经济发展部门的几百名员工，在位于 801, rue Brennan 的商业楼里，有市政负责基础设施、可持续发展、大型公园、后勤、公共文化活动的部门。

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另外，从 2017 年起，市政厅还在市中心位于 630 René-Lévesque Boulevard West 的大楼内租下了 6 个楼层，当时签署了一份为期 9 年的租约，9 年租金高达 3500 万加元。

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增购电脑推广远程办公

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加拿大广播公司报道说，新冠疫情的突然爆发，把政府部门、公司企业推向了远程办公，现在，雇主们则在考虑如何把远程办公继续下去。

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蒙特利尔市正研究的各种方案中，除了让员工在家工作外，也包括建立共用办公室，让一些员工轮流工作，每周到办公室来 2-3 天。

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但是，蒙特利尔市同时表示，预计今后几周内不会有正式宣布，因为市政府必须首先与所涉及商业楼的业主进行谈判。

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市政府发言人卡拉·杜瓦尔（Karla Duval）说：

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我们正在考虑几种情况，但尚未确定方向，现在做出决定还为时过早，另外，蒙特利尔市会遵守与租用办公场所有关的所有合同承诺。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市政府表示，自今年年初以来，市政府已经购买了数百台电脑和其他电脑相关设备，从而有利于促进雇员远程工作。

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交通局希望降低运营成本

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加拿大广播公司 Radio-Canada 还报道说，蒙特利尔市公共交通局（STM）在最近几个月也面临着收入大幅下降的问题，而且已经单独成立了一个 “空间优化” 委员会。

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交通局的发言人 Amélie Régie 表示，交通局希望制定一项战略，减少办公场所租金，以降低成本，并重组自己主要部门的员工。

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她说，公共交通局的大约 2000 名员工将继续在家里工作，至少要维持到 11 月中旬，之后管理层将就今后的方向做出决定。

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Amélie Régie 同时强调，市公共交通局已经与所租用办公楼的业主进行过有关讨论。

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(Radio-Canada)

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