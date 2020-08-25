加拿大空军雪鸟特技飞行队停飞三个月后复飞

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因5月中发生坠机事故而被停飞了3个月的加拿大空军雪鸟特技飞行队将被准许有限度地恢复飞行，但今年原定的表演飞行计划已被取消。

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坠机事故发生后滞留不列颠哥伦比亚省Kamloops市机场的雪鸟飞行队飞机将在两个星期内离开，飞回雪鸟飞行队在萨斯喀彻温省Moose Jaw的基地。

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5月17日星期日上午，加拿大雪鸟特技飞行表演队的一架飞机起飞后不久坠毁，空军上尉、雪鸟飞行队的公关事务官Jenn Casey在坠机中身亡；驾驶该雪鸟飞机的空军上尉Richard MacDougall跳伞后重伤入院治疗。

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当时加拿大空军雪鸟特技飞行队正在执行横跨加拿大、提振民众抗击COVID-19病毒肺炎疫情士气的特技飞行表演任务。

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对上述坠机事故的初步调查分析显示，可能是飞机进气口吸入飞鸟导致了坠机。

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加拿大雪鸟飞行队目前有23架CT-114喷气式飞机，这些飞机已经有半个世纪的机龄，自70年代开始用于雪鸟飞行队特技飞行以来已发生过多起坠机事故，有7位飞行员和一位乘员在坠机事故中丧生。

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RCI with Karin Larsen • CBC News

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