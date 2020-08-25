加拿大参议员：北方地区缺互联网是因为缺乏竞争

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加拿大参议院代表努纳武特特区的参议员Dennis Patterson批评Northwestel公司拒绝让其它公司分享其宽带互联网网络的做法，并指责说这是用纳税人的金钱保护自己的垄断经营地位。

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加拿大联邦政府三年前出资近5千万加元给母公司是贝尔电讯公司的Northwestel公司，以帮助其建设在加拿大北部地区的宽带互联网网络；当时拨款的条件之一是Northwestel公司要向其它互联网服务商开放其宽带网络。

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参议员Dennis Patterson告诉加拿大广播公司记者说，他一直在敦促Northwestel公司向其它网络服务商开放其宽带互联网，因为该公司在加拿大北部地区的宽带互联网是用纳税人的金钱建设的；但他至今没有见到更多的互联网服务商加入为北部地区居民提供更好互联网服务的商业竞争中来。

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Dennis Patterson指出，加拿大联邦政府下属的加拿大广播电视和电讯委员会不久前宣布拨出7200万加元的资金用于改善加拿大北方地区互联网服务，这笔资金中的大部分将被拨给Northwestel公司；在这种情况下他必须大声疾呼要善用纳税人的金钱，把纳税人的钱真正用来改善加拿大北方地区民众的互联网服务，而不是让Northwestel公司加强自己的垄断经营地位。

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Northwestel公司表示正在向其它网络服务商开放其宽带网络。

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RCI with Beth Brown • CBC News

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