麦吉尔大学新生在蒙特利尔街头举行开学周庆祝。 (McGill University)

国际学生陆续抵达，蒙特利尔的学生宿舍开始迎接新生

作者 黎黎 |
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发表 2020年8月25日（星期二）15:36

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8 月底、9 月初，蒙特利尔市的街道上通常会看到成群结队的大学生们，身上套着印有学校名称的T恤衫，举着旗子，敲锣打鼓，兴致高昂地举行返校庆祝。

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尽管今年情况不同，但康考迪亚大学（Concordia University）和麦吉尔大学（McGill University）的学生代表们表示，预计仍将有不少学生举行面对面聚会。

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大学开学周

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康考迪亚大学的三年级学生克里斯汀·卡尔森（Kristen Karlsen）负责组织学生的开学周活动，她说：

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我们有安全指南，并在网站上发布有关信息，鼓励学生进行虚拟庆祝，最大程度减少接触，如果出门，则应采取以下措施：始终戴口罩、保持社交距离、洗手，等等。

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但她同时表示，不是每个学生都能遵守指南的。

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她说，我们也只能做这么多了，总不能给大家安上脚踝监视仪吧？

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麦吉尔大学的三年级学生、开学周活动的负责人之一乔拉·里夫（Joella Reev）也表示：

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面对面的社会互动非常重要，学生们将会不顾一切来保持交往。

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麦吉尔大学开学周活动的组织者规定，所有参加者必须完成 15 分钟的培训，了解魁北克省的有关健康指南。

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麦吉尔大学 McGill University 校园 / PHOTO : OWEN EGAN/MCGILL UNIVERSITY

魁北克省卫生部发言人在给加拿大广播公司的一份声明中，敦促学生们在返校庆祝活动期间要格外小心。

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魁省规定，私人聚会最多只能 10人，公共聚会最多 250人，而且必须保持人与人间距。

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学生宿舍开放

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加拿大广播公司报道说，虽然 McGill 和 Concordia 大学秋季学期的课程大多在网上进行，但许多学生仍然选择前往蒙特利尔市学习，亲身体验大学社区的生活，其中包括不少国际留学生。

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麦吉尔大学的发言人表示，现在许多一年级学生正在搬进宿舍，其他年级的很多学生也计划在秋季学期到蒙特利尔学习。

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校方要求宿舍内的学生必须在所有公共区域（如电梯、公共休息室和洗衣房）戴上口罩，在共用的学习空间和休息室不得超过一定人数。

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大学已经允许学生使用一些设施，如实验室和艺术工作室等。

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（CBC）

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