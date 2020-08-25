新当选的保守党领袖奥图尔发表获胜感言。（CP/Sean Kilpatrick）

“我不是有响亮姓氏的名人”：保守党新党魁奥图尔当选后首次亮相

作者 吴薇 |
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发表 2020年8月25日（星期二）16:47
更新 2020年8月25日（星期二）16:51

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星期二（8月25日）上午，新当选的保守党领袖奥图尔（Erin O’Toole）举行新闻发布会。这是他当选后第一次在加拿大公众面前亮相。他表示愿意和特鲁多领导的自由党少数政府共同合作，带领加拿大人走出疫情。但是如果对方要挑起大选，他也已做好迎战的准备。

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特鲁多政府将在9月23日宣读施政报告。如果这份施政报告不能获得反对党认可的话，随后举行的投票就会形同大选的发令枪。这对刚上任的奥图尔来说是太仓促了一点，但他今天的讲话显示，他已经以最快速度把自己调整到竞选模式。

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和特鲁多不同

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奥图尔比特鲁多小一岁。两人虽是同龄人，但是形象和风格很不一样。奥图尔今天在向加拿大人做“自我介绍”时似乎也在有意凸显他们的差异。他强调自己来自一个普通的中产家庭，没有名气，没有著名的姓氏，父亲曾是通用汽车公司的一名雇员。”但我为加拿大人而战。疫情过后，我们将面临创纪录的赤字，面临国际挑战。我们需要一个战士。”

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其实奥图尔这个姓氏虽然没有特鲁多有名，但也不是一介布衣。老奥图尔从1995年开始担任安大略省议员十九年。父子俩的选区都在安省杜林，也都属于保守党。

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和希尔不同

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离大选毕竟还有一段日子。奥图尔目前的当务之急是要让加拿大人看到他和卸任党领袖希尔（Andrew Scheer)的不同。希尔属于社会保守主义者，在同性婚姻合法化和堕胎自主权等问题上持非常传统的观点。在去年的大选中，他屡屡被人追问对这些问题的看法，在顾及选民感受和坚持自己立场之间左右为难。

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奥图尔希望在第一天就把事情挑明。他说，他是作为一个支持堕胎自主权的议员赢得这次党领袖竞选的，他也会以同样的立场做一个反对党领袖或在未来做一个总理。他还告诉大家，有一次议会通过一项关于变性人权益的法案，只有十八名保守党议员投了赞成票，他是其中之一。

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扩大保守党的支持者阵营

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他希望保守党的理念获得更多加拿大人的认同。他说，无论你是黑人还是白人，同性恋还是异性恋，无论你是三个月前还是三代人以前来到加拿大，贫困或是富有，你都能在保守党这里“找到一个家”。他在获胜感言中甚至向新民主党和自由党的支持者伸出橄榄枝。

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他要求联邦政府重视西部省份的不满情绪，重视能源工业，并认为加拿大可以做到在发展能源工业的同时降低温室气体排放量。

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奥图尔获得了社会保守主义人士的支持

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在参加这次保守党领袖竞选的四名候选人当中，斯隆（Derek Sloan）和刘易斯（Leslyn Lewis）属于社会保守主义人士，即在移民接收、枪支管制、同性恋和堕胎等社会问题上持保守观点的人士。他们两人虽然分别在第一轮和第二轮计票后被淘汰，但是获得的支持仍然令人瞩目。正是他们的支持者在奥图尔和当选呼声最高的麦凯（Peter MacKay）当中把奥图尔列为第二选择，才有了今天的结果。

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社会保守派在保守党阵营中人数众多，失去他们的支持，奥图尔不可能在下一次大选中获胜。但是如果任由他们代表保守党的形象和立场，他也不可能实现让保守党成为更多加拿大人的大家庭、进而取代自由党成为执政党的目标。

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（RCI with CBC News，Kathleen Harris, CP)

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