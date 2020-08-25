新学年开学，医生提醒不要混淆普通感冒和新冠肺炎

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加拿大的新学年和流感季常常是前后脚到来，一个教室里有几个孩子打喷嚏流鼻涕是常事。但是2020年秋季的新学年在新冠病毒的威胁下开始，学校和家长们面临的一个难题是，如何分辨新冠肺炎和普通感冒？

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魁北克省家庭医生布莱（Johanne Blais）在接受Radio-Canada采访时介绍说，感染新冠病毒的主要症状有三个：高烧，干咳和呼吸困难。如果孩子一流鼻涕就隔离，那教室里很快就没几个学生了。

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发烧的孩子应该留在家里。但即使是发烧，也可能是由其他病毒引起的。公共卫生专家说，迅速检测并迅速隔离与感染者接触过的人是最有效的切断传染链的措施。

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布莱医生说，尽管戴口罩和勤洗手的防疫措施可能会减弱今年秋季的感冒流行，但是接种流感疫苗仍然非常重要。

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即将开始的新学年引起了全社会的关注和许多人的担忧。星期二（8月25日），150名身为医生的魁北克省学龄儿童家长给省长勒格（François Legault)和省首席公共卫生官阿鲁达 (Horacio Arruda)医生写公开信，要求加强校园防疫措施。

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（Radio-Canada, Alain Rochefort）

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