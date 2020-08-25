白俄罗斯明斯克独立广场，白俄罗斯反对派支持者在雨中聚集

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发表 2020年8月25日（星期二）16:05

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2020年8月25日，星期二，白俄罗斯明斯克独立广场，白俄罗斯反对派支持者在雨中聚集，其中一人举着一面古老的白俄罗斯国旗。白俄罗斯当局正稳步加大对抗议者的压力，他们监禁了几名反对派活动人士，传唤其他人进行询问，并有选择地命令示威者出庭。(AP Photo/Sergei Grits)

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