美国加州林火给卡尔加里带来严重空气污染

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加拿大西部阿尔伯塔省卡尔加里市的空气质量因为受到美国加利福尼亚州森林火灾烟尘的影响而严重恶化。

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根据非盈利组织世界空气质量指数World Air Quality Index发布的卡尔加里市空气质量数据，星期一晚上当地时间7点，卡尔加里的空气质量指数达到152、属于不健康区域，与中国155的空气质量水平几乎相等。

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加拿大气象局在卡尔加里当地时间星期一晚上7点26分发布空气质量预警，告诫民众注意空气质量恶化和能见度降低等问题。不过，加拿大气象局在星期一晚上9点19分取消了两个小时前发布的空气质量预警。

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加拿大气象局专家Ron Mark说，空气质量的恶化会让儿童、老年人和有肺部呼吸系统疾病的人的健康受到负面影响。

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美国加利福尼亚州靠近森林火灾重灾区Santa Cruz地区的空气质量指数是298。而健康的空气质量指数应该在0到50区间。

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美国加利福尼亚州今年极为严重的森林火灾已经导致超过1千所民宅被毁、20多万人被迫逃离家园。

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RCI with Sarah Rieger • CBC News

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