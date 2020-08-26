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2020年8月26日，周三，中国北京，居民们戴着口罩，保护自己免受冠状病毒感染，旁边是中国军方宣传画。2020年8月25日星期二发表的一份声明中，中国抗议美国空军U-2间谍飞机侵入中国北部实弹军事演习期间设立的禁飞区。(AP Photo/Ng Han Guan)

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