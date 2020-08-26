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2020年8月23日，星期日，加拿大不列颠哥伦比亚省奇利瓦克向日葵节上，一名妇女在向日葵中间摆姿势。由于新冠肺炎的原因，门票必须提前在网上预订，该地域的容量已被限制在25%，并创造了更广泛的单向通道。这个节日一直持续到9月7日。THE CANADIAN PRESS/Darryl Dyck

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