加拿大养蜂业面临劳动力短缺

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过去十年来，加拿大养蜂业一直稳定增长，具有巨大的增长潜力，不过，养蜂业面临着一个问题，这就是人力的严重短缺。

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阿尔伯塔省为加拿大第一蜂蜜生产地

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阿尔伯塔省是加拿大的第一蜂蜜生产地。

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阿尔伯塔省瓦蒂诺地区蜂蜜农场 Paradis Valley Honey 的业主吉妮特·帕拉迪斯（Ginette Paradi）说，今年蜜蜂的状况很好，它们很健康，我们预计今年蜂蜜会丰收！

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在过去 4 年中，雨水不够、热量不足，以及森林大火产生的烟雾影响了她的农场的收成，但今年的情况却大不相同：她的蜂巢已经生产了比去年多出 50％ 的蜂蜜。

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吉妮特·帕拉迪斯表示，我们现在最缺的是养蜂人，有经验的养蜂者，她一直想招聘 3 个人，一直招不到，她的16 人的团队中 90％是学生。

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吉妮特·帕拉迪斯说：

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最大的问题是学校即将开学了，学生们将离开，对我们来说这就麻烦了。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

季节工

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阿尔伯塔省养蜂场委员会（la Commission des apiculteurs de l’Alberta）的主席杰里米·奥尔索夫（Jeremy Olthof）说，这个行业的一大特点是季节性强。

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他说：

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养蜂业的工作从 3 月份持续到 10 月份，6 月、7 月和 8 月是养蜂场最忙的月份，冬季就没什么活了。当地人不愿意从事这份工作，要找到愿意做季节工，还要不怕被蜜蜂蛰伤的工人非常困难。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

依赖外国劳动力

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加拿大农业人力资源理事会（Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture）的主席兼首席执行官希尔·库图里耶（Cyr Couturie）说，这就是养蜂业非常依赖外国劳动力的原因。

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据他介绍，加拿大养蜂业超过 40％的劳动力来自海外，疫情前就一直面临人力紧缺，今年的新冠疫情更是导致养蜂业缺乏工人的问题加重。

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产蜂蜜三大省

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阿尔伯塔省政府称，养蜂业每年为安省经济带来 6700万 加元的收入。

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平原三省一直被称为加拿大的 “面包篮子”， 根据加拿大统计局的统计，这三个省也是加拿大的 “蜂蜜罐子”。

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加拿大的蜂蜜以其高纯度而闻名，在加拿大出产的蜂蜜中，40% 来自阿尔伯塔省，第二和第三名是萨斯喀彻温省和马尼托巴省，产量分别占全国的 22% 和 20%。

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（Radio-Canada）

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