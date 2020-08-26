加拿大央行前行长卡尼加入 Brookfield Asset Management

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

总部位于加拿大多伦多市的资产管理公司 – 布鲁克菲尔德（Brookfield Asset Management）公司宣布，任命加拿大央行前行长、英国央行前行长马克·卡尼（Mark Carney）为该公司负责环境、社会和治理（ESG）以及影响基金投资的副主席。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布鲁克菲尔德公司表示，卡尼曾担任加拿大央行和英国央行行长的经历使他拥有丰富的经验和专业知识。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布鲁克菲尔德的 CEO 布鲁斯·弗拉特（Bruce Flatt）在一份声明中表示：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克·肯尼的见解和观点将为我们在全球的投资活动增加巨大价值，从而使我们的投资者受益。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

马克·卡尼在 2008-2013 年间出任加拿大央行-加拿大银行的行长，接着从2013到2020年初出任英国央行 – 英格兰银行的行长，今年年初卸任英国央行行长职务后，他立即被联合国任命为气候行动和金融问题特使，卡尼长期来一直大力呼吁采取行动应对气候变化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另外，新冠疫情期间，马克·卡尼还为加拿大总理特鲁多提供经济政策方面的建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Brookfield Asset Management Inc. 是一家另类资产管理公司，业务集中在房地产、可再生能源、基础设施和私募股权，管理着大约 5500 亿美元的资产。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该公司的总部位于多伦多，在纽约、伦敦、里约热内卢和悉尼也设有办事处。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC，RCI）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada