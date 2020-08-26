加拿大政府拨款解决土著人心理健康问题

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加拿大联邦自由党政府土著人服务事务部长Marc Miller星期二宣布，为了帮助土著人社区应对COVID-19病毒肺炎疫情下不断增多的心理健康问题，将拨款8250万加元用于改善面向土著人的心理健康医疗服务。

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这笔拨款将按比例分给印第安人、因纽特人和梅迪斯土著人健康服务部门。

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到目前为止，有437名土著人被确诊患上了COVID-19病毒肺炎，其中411人已康复。

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Marc Miller指出，加拿大土著人社区由于几十年前寄宿学校虐待问题和多年来儿童福利制度留下的问题而有高比例的人口患有心理疾病；过去半年来肆虐加拿大的COVID-19病毒肺炎让土著人的心理健康问题走向恶化。

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加拿大土著人服务事务部的统计数字显示，土著人健康帮助热线今年头四个月收到了1万个求助电话，比去年同期猛增了178%。

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不列颠哥伦比亚省土著人健康服务部门的统计数字显示，今年头5个月死于毒品过量的土著人比去年同期增加了一倍。

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RCI with Jorge Barrera • CBC News

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