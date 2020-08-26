华为公司首席财务官孟晚舟在加拿大的引渡官司旷日持久 / THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

加拿大法官拒绝孟晚舟律师团解密文件要求

作者 方华 |
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发表 2020年8月26日（星期三）06:12

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加拿大联邦法院法官Catherine Kane星期二公布了其长达35页的裁决，否决了孟晚舟律师团要法院下令解密加拿大和美国警方、情报机构围绕逮捕孟晚舟行动电讯往来机密文件的要求。

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Catherine Kane法官说，在审核了有关的机密文件和听取了各方的论证后她得出的结论是，加拿大政府对提交给孟晚舟律师团有关美加警方、情报机构电讯联络秘密文件进行的删节并不构成“关键信息的迷失”，孟晚舟律师团要求解密的信息与其要达到的辩护目的没有关系。

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这位联邦法院法官还补充说，即便退一万步说美加警方和情报机构之间未经删节的秘密文件会有助于孟晚舟律师团的辩护，法庭也会由于解密文件会带来的危害而拒绝下令解密。

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中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师团向法庭强调说，未经删节的美加警方、情报机构之间电讯联络秘密文件会证明美国和加拿大警方在合谋陷害孟晚舟。

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加拿大总检察长向法院提交的文件说，为了避免加拿大的国家安全和国际关系受到损害，加拿大安全情报局有关2018年12月1日孟晚舟被拘捕前后经过的情况报告中的一些细节不能解密。

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美国司法机关指控中国华为公司首席财务官孟晚舟在伊朗商业活动问题上向HSBC银行提供虚假信息、构成诈骗罪，要求加拿大警方拘捕在温哥华国际机场转机的孟晚舟、并将其引渡给美国。

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孟晚舟聘请的明星律师团正在打旷日持久的官司、争取孟晚舟的释放。

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