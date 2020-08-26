A woman walks past a coronavirus-themed mural honoring health and other essential workers, in Jakarta, Indonesia, Wednesday, Aug. 26, 2020. Writings on the mural read "Our body and soul for the country." (AP Photo/Dita Alangkara)

印度尼西亚雅加达，一名妇女走过一幅以冠状病毒为主题的壁画

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月26日（星期三）11:18

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2020年8月26日，星期三，印度尼西亚雅加达，一名妇女走过一幅以冠状病毒为主题的壁画，纪念健康和其他重要工作人员。壁画上写着“我们的身体和灵魂为国家。”(AP Photo/Dita Alangkara)

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