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2020年8月26日，星期三，印度尼西亚雅加达，一名妇女走过一幅以冠状病毒为主题的壁画，纪念健康和其他重要工作人员。壁画上写着“我们的身体和灵魂为国家。”(AP Photo/Dita Alangkara)

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