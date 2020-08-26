巴基斯坦卡拉奇，一个家庭带着抢救出来的财物艰难地穿过被洪水淹没的地区

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2020年8月26日，星期三，巴基斯坦卡拉奇，一个家庭在经历了一场季风暴雨后，带着抢救出来的财物艰难地穿过被洪水淹没的地区。巴基斯坦军方表示，在季风降雨期间，运河洪水淹没城市后，他们将向卡拉奇部署救援直升机，将大约200个家庭运送到安全地带。(AP Photo/Fareed Khan)

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