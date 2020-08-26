A family carry salvaged belongings as they wade through a flooded area after heavy monsoon rains, in Karachi, Pakistan, Wednesday, Aug. 26, 2020. Pakistan's military said it will deploy rescue helicopters to Karachi to transport some 200 families to safety after canal waters flooded the city amid monsoon rains. (AP Photo/Fareed Khan)

巴基斯坦卡拉奇，一个家庭带着抢救出来的财物艰难地穿过被洪水淹没的地区

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月26日（星期三）11:17

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2020年8月26日，星期三，巴基斯坦卡拉奇，一个家庭在经历了一场季风暴雨后，带着抢救出来的财物艰难地穿过被洪水淹没的地区。巴基斯坦军方表示，在季风降雨期间，运河洪水淹没城市后，他们将向卡拉奇部署救援直升机，将大约200个家庭运送到安全地带。(AP Photo/Fareed Khan)

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