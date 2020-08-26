特鲁多政府拿出20亿帮助省政府让学校复课

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加拿大联邦政府拨出20亿加元给十省三区的地方政府用于COVID-19病毒肺炎疫情下重新开放学校。

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联邦政府总理特鲁多星期二下午与加拿大各省区的省长和区长们举行了电话会议，最后敲定了联邦政府为疫情下安全重开学校拨款给省区政府的具体实施方案。

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根据特鲁多与各省区负责人达成的协议，加拿大联邦政府负责按照各省区在校学生数量分发联邦政府拨出的20亿加元款项，而各省区政府负责根据自己地区COVID-19病毒肺炎的疫情决定如何使用联邦拨款。

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最近一段时间是否复课和如何复课成为让加拿大有学龄儿童的父母、省区政府、学校管理当局和教师工会头疼的问题。

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医疗专家们认为，在COVID-19病毒肺炎疫情下复课需要多管齐下地防疫，包括减少课堂人数、让学生戴口罩、勤洗手、改善学校室内通风等。

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RCI with David Cochrane • CBC News

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