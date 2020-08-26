美国威斯康星州骚乱：两人被打死，枪手可能是民团成员

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美国威斯康星州基诺沙市的骚乱愈演愈烈。抗议示威很快演变成打砸破坏行为。另一方面，当地出现了类似民团或“义务警察”的武装团体站岗巡逻。星期二夜间有2人中弹身亡，1人受伤。警方说，开枪者可能是民团成员。

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星期三，17岁的里顿豪斯（Kyle Rittenhouse）在离基诺沙市三十公里的安提奥克被伊利诺斯州警方逮捕涉嫌未遂一级谋杀。

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星期二夜里目击者拍下的视频显示，一个年轻白人挎着半自动步枪沿街奔跑，一群人和几名警察在后面追赶。有人说他刚刚向人开了枪。他在奔跑中跌倒。人群围上来时，他坐在地上向周围开枪。至少有两人被子弹击中，一人倒地，另一人蹒跚呼救。

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一个目击者告诉美联社（AP）记者，开枪者跌倒时，有两个人冲上去试图制服他。他在打斗中向四周开枪，迫使人群退后。

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在视频中，这名年轻白人站起来继续向前跑，在接近警车时举起双手。但是警车没有停下来，而是继续驶向他身后的人群。

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威斯康星州的黑人副州长巴恩斯（Mandela Barnes）在接受当地媒体采访时说，星期二夜里的枪击事件并不令人意外，白人民团问题在太长时间里没有得到重视。“在这个国家里，你有多少次看见过持枪的人跑到政府大楼里去抗议，而所有人都觉得这没什么了不起？大家好像觉得有人端着冲锋枪走来走去是一种正常的活动。”

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骚乱起因：警察向一个黑人男子连开七枪

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星期天（8月23日）在基诺沙市， 29岁的黑人男子布莱克（Jacob Blake）与警察发生冲突。路人拍下的视频显示，他挣脱警察朝自己的车走，在他绕过车头打开驾驶座一侧的车门时，警察在他身后近距离连开七枪。他与警察一开始的争执和冲突没有被拍下，但可以肯定的是，他在枪响时背对警察。目前开枪的警察被停职。

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他的家人说，七颗子弹有四颗击中了布莱克，他的脊柱、肺部和肝脏等多处受伤，可能会终生瘫痪。

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三个月前，明尼阿波利斯市黑人弗罗伊德（George Floyd）被一名警察用膝盖长时间压迫颈部后死亡。全美爆发抗议示威，许多城市发生打砸纵火等暴力事件，在加拿大也引起很大反响。

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如同当时弗罗伊德的弟弟一样，布莱克的母亲也呼吁示威者保持冷静。但是她的话被淹没在示威者的愤怒中。目前抗议活动和骚乱已经扩大到其他城市，包括今年夏天抗议活动最激烈的明尼阿波利斯市。星期二晚上，俄勒冈州的波特兰市和肯塔基州的路易斯维尔市等地也发生了示威者和警察之间的冲突。

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地方政府要求增派国民警卫队

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威斯康星州政府星期一向基诺沙派出150名国民警卫队成员，星期二又增派100人。但是基诺沙县行政委员会在同一天晚些时候写信给州长艾弗斯（Tony Evers），要求把国民警卫队增加到两千人。

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信中说：“我们的县在受到攻击，我们的企业在受到攻击，我们的家在受到攻击。我们的地方执法机构需要额外的支持以恢复社区秩序。”

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（RCI with CBC News, AP， Reuters）

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