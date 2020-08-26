魁北克省拒绝使用联邦政府新冠病毒追踪软件

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加拿大法语省份魁北克省政府表示，魁北克省目前对COVID-19病毒的测试能力和对感染者的追踪能力能够满足需要，因此不会使用联邦政府推荐的智能手机COVID-19病毒预警应用程序。

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魁北克省长François Legault表示，如果魁北克省将来需要使用COVID-19病毒预警应用程序，也希望使用魁北克省自己开发研制的应用程序，因为联邦政府推荐的COVID-19病毒手机预警应用程序缺乏对个人隐私的保护。

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加拿大联邦政府卫生部发言人Thierry Bélair对魁北克省的这一决定表示困惑，因为联邦政府推荐的COVID Alert手机预警应用程序既不追踪手机用户所在的地点，也不收集能够确认用户身份的私人信息。

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由加拿大Shopify公司的一些电脑工程师义工设计的COVID Alert手机预警应用程序的作用是，在手机用户过去两个星期与COVID-19病毒感染者出现两米之内超过15分钟接触的情况下会发出警告，但前提是感染者也下载了COVID Alert手机应用程序。

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加拿大目前只有安大略省在使用COVID Alert手机应用程序，有二百多万手机用户已下载了该程序。

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专家们认为，COVID Alert智能手机预警应用程序是否有效取决于是否有足够多的人下载了该应用程序，下载的手机用户越多其效果越好，否则效果就不会好。

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RCI with Colin Harris • CBC News

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