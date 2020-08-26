BC省允许恢复团队运动比赛

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BC 省即将允许恢复团队运动项目的比赛。

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BC 省的体育机构 viaSport 表示，随着进入省重启计划的第三阶段，团队运动项目的比赛将恢复到几乎与以前一样的水平，足球、排球、冰球和棒球队都能重新开始安排比赛，但根据运动项目不同，参加比赛的人数从 10人到 100人不等。

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“运动卫生指南”

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BC 省政府的体育机构 viaSport 制定了一个《重启体育运动指南》，其中包含对不同类型的体育运动如何逐渐增加活动的建议。

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新运动指南根据每项运动中球员的接触程度，把 COVID-19 的传播风险从低到高对每种运动进行了排名，垒球、棒球、排球和足球均被归入指南的 “ B组”，对参赛球队人数有规定。

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BC 省足球协会说，足球队将从9月7日开始进行比赛，每个比赛现场，都会根据市政当局的卫生安全预防措施，对球队人数以及观众的情况等有所限制。

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BC 省排球协会 Volleyball B.C.的公关经理凯文·贝拉尔（Kevin Berar）表示，随着第三阶段放宽限制，排球运动的“解封”程度与第二阶段相比将有很多不同。

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但 BC 省体育机构 viaSports 表示，现在仍然不允许任何球队进行跨省比赛或国际比赛。

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该机构说，沙滩排球由于是户外的运动，限制得以最大放松。

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（CBC）

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