加拿大人今夏户外活动的人大增，自行车、帐篷供不应求

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在疫情期间被封锁了几个月的加拿大人，今年夏天进行户外活动的热情格外高，导致一些户外设备脱销。

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加拿大广播公司报道说，自行车、立式桨板和帐篷是今年夏天最热销的物品，脱水食品和双筒望远镜也是供不应求。

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Mountain Equipment Co-op（MEC）是总部位于温哥华市的一个连锁零售商，该公司的商品负责人布罗迪·华莱士（Brodie Wallace）对这种现象的看法是：

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在被压抑了几个月之后， 人们渴望着出门。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

留在家里度假

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新冠疫情爆发后，MEC 在全国各地的所有商店都被迫关门，导致销售收入遭受了巨大打击。

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但是，开始解封后，到商店里购物和在网上购物的顾客大增。

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布罗迪·华莱士说：

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今年夏天去不了夏威夷，也去不了欧洲了，于是人们开始调整度假目的地，国家公园、湖泊、河流等都是最受欢迎的地方，从而带来了户外设备销售的上升。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，自行车、立式桨板和帐篷的销售增幅最大，这三类产品的销售都比去年同期增长了10％至 20％。

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他补充说：

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尤其是立式桨板的销售，从来没这么好过。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

自行车脱销

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根据全球市场研究公司 NPD Group 的一份报告，骑自行车是今年夏季出现爆发式增长的５个户外活动之一。

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这个报告依据的是美国 6 月份户外运动产品的销售额，报告称，消费者们对自行车、划桨运动、高尔夫、露营、观鸟的兴趣大增。

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自行车供应出现短缺，特别是价格在1,000 加元以下的自行车更是供不应求，而且这是一个全球性现象，这种现象因供应链中断和中美之间的贸易争端而加剧。

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对于加拿大的市场情况，布罗迪·华莱士说，我们往往是这周进了货，下周就卖完了。

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登山、远足的人大增

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卡伦·翁（Karen Ung）是卡尔加里市的旅行作家兼博主，定期发布户外活动指南 Play Outside Guide，她说，今年读者们提出了很多问题，例如在哪里可以买到大帐篷、救生衣，以及用于露营的脱水食品之类的小物品。

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她说：

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这些商品都卖光了，包括一些小物品在内，比如如我们一直在找一种拉链式打火器，这种打火机可以把潮湿的木头点着，但一直找不到。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

人们对户外活动的兴趣激增，意味着加拿大的海滩、远足小径、湖泊和露营地经常是挤满了人。

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卡伦·翁谈到阿尔伯塔省的卡纳纳斯基斯（Kananaskis ）地区，她说，那里的远足小径以前没什么人，现在去了，停车场都停满了，没有停车位，真是太疯狂了，我们只能开车去其他的地方。

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冬季运动继续热

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随着夏季的结束，Mountain Equipment Co-op 之类的户外用品商店认为今年的冬季运动也会非常热，人们对户外运动热情不减。

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MEC 的布罗迪·华莱士（Brodie Wallace）表示：

无论是滑雪设备、雪鞋，还是其他雪上运动的设备和用品，预计今年冬天的销售都会不错。

（CBC）

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