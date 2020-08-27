Passengers with face masks arrive in the main train station in Frankfurt, Germany, Thursday, Aug. 27, 2020. An announcement of German Chancellor Angela Merkel about the further strategy to avoid the outspread of the Coronavirus is expected later today. (AP Photo/Michael Probst)

戴着口罩的乘客抵达德国法兰克福的主火车站

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年8月27日（星期四）14:55

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2020年8月27日，星期四，戴着口罩的乘客抵达德国法兰克福的主火车站。德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)预计将在今天晚些时候宣布对抗冠状病毒蔓延的进一步战略。(AP Photo/Michael Probst)

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