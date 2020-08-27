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2020年8月27日，星期四，戴着口罩的乘客抵达德国法兰克福的主火车站。德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)预计将在今天晚些时候宣布对抗冠状病毒蔓延的进一步战略。(AP Photo/Michael Probst)

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