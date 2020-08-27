持枪闯入加拿大总督府的男子称担心加拿大出现“共产党独裁政府”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

46岁的克里.赫伦（Corey Hurren）7月2日清晨开车持枪闯入加拿大总督府院内，现被指控拥有限制性武器和威胁他人等多项罪名。当时加拿大皇家骑警没有透露他的动机，但是CBC记者在调查中得知，他在一封信中表达了他对现任自由党政府的仇视。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赫伦在信中说，他担心联邦政府在总理特鲁多的领导下正在变成“共产党独裁统治”。这个政府令他感到不满和愤怒的举措包括众议院开会次数不够多和关于枪支管理的立法。据读过这封信的消息来源人士告诉记者，信中写道：“看到国家在走向破产，枪支禁令，更多的权利被剥夺，我不能再袖手旁观。我希望我的行为催人觉醒，成为一个转折点。“

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他闯总督府时带去的武器包括一支中国仿造的美国M-14型步枪， 两支猎枪，一支手枪和四把战术刀。他带的弹药包括四百多发中国北方工业集团制造的半自动步枪子弹和数量不明的猎枪子弹，足以与警察大战一场。不过在警方谈判人员与他对话一个多小时后，他同意放下武器投降。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赫伦是加拿大军队北方巡逻队“加拿大游骑兵”的一员。这支部队的主要任务是在北方和沿海等人员稀少的地区巡逻，并协助警方和正规部队执行任务。CBC记者的调查显示，在赫伦所属的第四游骑兵队内部，反对枪支管制的情绪相当普遍。该队有两名成员与极右组织有联系，因此受到军方调查。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Murray Brewster，Elizabeth Thompson， Philip Ling）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada